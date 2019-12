Migranti: nasce comitato romano campagna "IoAccolgo", rimettere al centro dignità e diritti persone (3)

- "Alla luce di questi elementi - prosegue il comunicato - abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Virginia Raggi, agli assessori competenti e a Gerarda Pantalone, Prefetta di Roma, per esporre loro le nostre richieste: una moratoria sulle dimissioni dai centri di accoglienza fino al 30 marzo 2020, permettendo di trascorrere al riparo i mesi più freddi a coloro che rischiano di essere estromessi dalle strutture per decorrenza dei termini; un’estensione del periodo di tolleranza da 3 a 10 giorni in caso di allontanamento spontaneo e/o non autorizzato dal centro di accoglienza, prima di procedere alla revoca; la possibilità di riaccogliere nelle strutture prefettizie e del Siproimi, fino al 30 marzo 2020 chi, allontanatosi negli ultimi 3 mesi e con un titolo di soggiorno valido, versa ora in una condizione di vulnerabilità e disagio anche abitativo. Sono interventi di buon senso, a breve termine, che non risolverebbero le gravi criticità evidenziate nell'ambito dell'accoglienza nella Capitale, ma permetterebbero una temporanea riduzione dei danni causati dalle politiche messe in atto negli ultimi tempi, a livello nazionale e locale, tracciando una discontinuità rispetto alle scelte più recenti dell'amministrazione. Il nostro obiettivo è uscire dall’unica reale emergenza che stiamo vivendo, che vede le politiche sociali al collasso, sacrificate per lasciar spazio alla criminalizzazione dei migranti, dei poveri, degli altri. Invitiamo tutti e tutte ad unirsi alle attività del nostro Comitato romano e a sottoscrivere l’appello lanciato a livello nazionale per l’abrogazione dei decreti sicurezza". (Com)