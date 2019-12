Sanità: Gallera, a Villongo (Bg) terza infezione da meningococco C, avviate profilassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le analisi hanno confermato un nuovo caso di Sepsi da Meningococco C per un cittadino residente a Villongo (BG). Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l'offerta vaccinale fino ai 50enni del paese". Lo annunciano l'assessore al Welfare Giulio Gallera e il sindaco Maria Ori Belometti, illustrando le azioni che si stanno mettendo in campo, insieme alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, di Brescia e all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est a seguito di un nuovo caso di infezione (il terzo in pochi giorni) verificatosi nella stessa comunità locale e che vede ricoverato un 36enne in prognosi riservata all'Ospedale di Brescia. "Oltre alle operazioni di profilassi antibiotica - aggiunge l'assessore - che hanno già coinvolto familiari e conoscenti, abbiamo deciso di estendere il piano di offerta vaccinale avviato a seguito dei primi due eventi: stiamo già procedendo a contattare direttamente e personalmente tutti i giovani residenti di età compresa fra gli 11 e 25 anni, ed ora pensiamo di coinvolgere i medici di base per formulare la proposta di vaccinazione alla popolazione fino a 50 anni". (segue) (Com)