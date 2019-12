Sanità: Gallera, a Villongo (Bg) terza infezione da meningococco C, avviate profilassi (2)

- Sono confermate le aperture aggiuntive dell'ambulatorio a Sarnico sede del Presidio socio sanitario territoriale (PreSST) ASST Bergamo Est, P.zza Libertà 37, nei giorni 24 - 27 - 30 e 31 dicembre e 2 - 3 gennaio ore 9-12 con accesso libero. Contestualmente l'assessore Gallera e il sindaco Maria Ori Belometti stanno valutando l'apertura un ambulatorio straordinario in paese, in locali che verranno definiti nelle prossime ore a cura dell'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo, per procedere a sedute aggiuntive di vaccinazione.Nelle scorse settimane, analoghe infezioni da Meningococco C avevano colpito due ragazze di Villongo, una delle quali era deceduta in ospedale. Allora erano state avviate le profilassi per oltre 400 contatti e formulate proposte vaccinali ai coetanei delle due giovani. Secondo gli esperti, il batterio pare sia particolarmente aggressivo e determina infezioni generalizzate particolarmente gravi. "Siamo in stretto contatto con l'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea l'assessore Gallera - con cui abbiamo condiviso le linee d'intervento e gli approfondimenti necessari". (Com)