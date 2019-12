Lavoro: Leu, interrogazione parlamentare su rischio esuberi Tirrenia

- "Abbiamo presentato un'interrogazione urgente al ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per chiedere un intervento del governo nella delicata vicenda che riguarda Tirrenia-Cin, controllata dall'armatore Moby riconducibile a Vincenzo Onorato, per scongiurare il rischio di mille esuberi tra il personale marittimo dal 2020 e della chiusura della sede amministrativa di Napoli e con il trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e Milano". Lo hanno fatto sapere in una nota il vicepresidente della commissione affarsi sociali della Camera dei deputati Michela Rostan e il deputato Leu Guglielmo Epifani. La posizione dei firmatari dell'interrogazione: "La compagnia opera in regime di continuità territoriale con le maggiori isole italiane assicurando il collegamento grazie ad una convenzione dello Stato che vale 72 milioni. La convenzione è in scadenza a luglio 2020 e bisognerà decidere se procedere a proroga o al rinnovo della convenzione o alla messa a gara. Non è accettabile che, con queste condizioni, si decida di mortficare ancora una volta il Sud con scelte strategiche che penalizzerebbero in maniera drammatica i lavoratori". (Ren)