Costa d’Avorio: mandato d’arresto per Soro, rinviato ritorno ad Abidjan

- Le autorità della Costa d’Avorio hanno emesso un mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente dell’Assemblea nazionale e candidato alle elezioni presidenziali del 2020 Guillaume Soro con l’accusa di destabilizzare il paese e di aver sottratto fondi pubblici. È quanto riferisce la stampa ivoriana, precisando che l’aereo privato di Soro, che sarebbe dovuto rientare oggi nel paese di ritorno da Parigi, ha cambiato destinazione all’ultimo e sarebbe atterrato nella capitale ghanese Accra. Soro, 47 anni, ha annunciato la sua decisione di correre per la presidenza alle elezioni del 2020 ed era atteso ad Abidjan per lanciare la sua campagna dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in Europa. Primo ministro dal 2007 al 2012 e presidente dell'Assemblea nazionale dal 2012 al 2019, Soro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico nel febbraio scorso dopo aver rotto con il presidente Alassane Ouattara in seguito alla nascita del Raggruppamento degli poutfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), la nuova formazione che riunisce i partiti attualmente al governo e contestata dallo stesso Soro. (segue) (Res)