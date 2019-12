Costa d’Avorio: mandato d’arresto per Soro, rinviato ritorno ad Abidjan (2)

- Il partito Rhdp è stato ufficialmente inaugurato nel luglio 2018 nel corso di un’Assemblea nazionale costituente dei partiti che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto per la creazione di un partito unico di governo in vista delle elezioni presidenziali del 2020, sostenuto dal presidente Ouattara, ha portato ad una rottura tra il Raggruppamento dei repubblicani (Rdr), il partito di Ouattara, e il Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) di Soro, contrario alla nascita dell’Rhdp. La rottura ha portato in seguito ad una crisi di governo scaturita dalla decisione del Pdci di lasciare l’alleanza di governo. Come conseguenza, il presidente Ouattara ha decretato lo scioglimento del governo, confermando però nel suo incarico il primo ministro Amadou Gon Coulibaly. (Res)