Camera: Fico, nel 2020 risparmio in bilancio di 2,3 milioni di euro rispetto al 2019

- "La Camera costerà 2 milioni di euro in meno nel 2020. Abbiamo approvato il bilancio previsionale per il prossimo anno in Ufficio di presidenza che prevede un risparmio di due milioni e trecentomila euro rispetto al 2019. Il quadro è quello di un sostanziale equilibrio e di una spesa sotto controllo". Lo afferma il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico. "E per i risultati di contenimento, rigore e trasparenza che stiamo raggiungendo - aggiunge la terza carica dello Stato - ringrazio nuovamente il collegio dei Questori e tutti i membri dell’Ufficio di presidenza. Vi annuncio anche un'altra notizia: abbiamo deciso di fare un bando pubblico per l'incarico di capo ufficio stampa della Camera. Dalle prossime ore fino al 31 gennaio sarà possibile presentare la propria candidatura". (Rin)