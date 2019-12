Umbria: approvato il programma di legislatura giunta Tesei

- Approvato il programma di legislatura della giunta regionale guidata dal presidente Donatella Tesei. L'approvazione è giunta in assemblea legislativa con tredici voti favorevoli, di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista Tesei per l’Umbria; otto contrari (Pd, M5s, Patto civico per l’Umbria, Misto). L’approvazione è stata espressa con una mozione firmata dai capigruppo della maggioranza (Pastorelli-Lega, Pace-Fdi, Morroni-Fi e Agabiti-Tesei per l’Umbria) e illustrata in aula dal primo firmatario Stefano Pastorelli (Lega) con la quale l’assemblea legislativa ha dichiarato di “condividere e di aderire ai punti programmatici espressi dalla presidente della giunta regionale in materia di sanità e tutela della salute, coesione sociale, istruzione e formazione, infrastrutture e trasporti, sicurezza e tutela della legalità, politiche agricole e ambientali, promozione del territorio e sviluppo economico”. (Ren)