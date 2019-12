Libia: Gruppo di contatto russo, “Turchia sia considerazione”

- Russia e Turchia intensificano i contatti sulla risoluzione della crisi libica. Secondo Lev Dengov, direttore del Gruppo di contatto russo per la risoluzione del conflitto in corso nel paese, l’esperienza siriana ha dato prova che la cooperazione tra Mosca e Ankara può dare risultati fruttuosi. "La Turchia è un attore che deve essere preso in considerazione quando si tratta della crisi in Libia", ha detto Dengov all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, rispondendo alla posizione del Gruppo di contatto sulla ratifica da parte di Ankara di un accordo sugli aiuti militari in Libia. “La Turchia ha mostrato desiderio di parlarne direttamente con la Russia”, ha aggiunto il funzionario russo. L'esperienza “positiva” di Ankara e Mosca sulla riconciliazione siriana potrebbe essere “la piattaforma perfetta” anche per la risoluzione del conflitto in Libia, ha detto ancora Dengov. Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico, e il premier Fayez al Sarraj, capo del Governo di accordo nazionale, si sono incontrati a Dubai, a Parigi, in Tunisia, a Skhirat e a Palermo, “ma gli organizzatori di quegli incontri non avevano abbastanza autorità per garantire che le parti libiche rispettassero gli accordi raggiunti". "Al momento, la Russia ha il potere per assicurarsi che le due parti si attengano ai patti", ha detto Dengov. (Rum)