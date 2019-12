Legge Bilancio: Lollobrigida (Fd'I), per italiani proveremo a cambiarla fino all'ultimo

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma: "Non ci limitiamo ad annunciare di combattere questa manovra, lo stiamo facendo". In una nota il parlamentare Fd'I spiega: "Fratelli d'Italia la sta contrastando con atti concreti intervenendo per quanto possibile nel merito del provvedimento. Fino all'ultimo, come promesso da Giorgia Meloni e da tutto il gruppo di Fd'I, proveremo a modificare il testo per il bene degli italiani e della nazione". (Com)