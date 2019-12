Pomezia: comune, firmata convenzione con guardie zoofile Norsaa per tutela animali

- Siglata questa mattina in sala consiliare la convenzione tra il comune di Pomezia e l’associazione Guardia zoofila ambientale, medicina forense veterinaria Norsaa per lo svolgimento del servizio di vigilanza in materia di tutela e benessere degli animali. Scopo della convenzione la vigilanza, la tutela, la promozione e il benessere degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico. Le guardie zoofile si occuperanno del controllo dei canili, della verifica dell’applicazione del microchip e relativa iscrizione all'anagrafe canina, della valorizzazione del benessere animale con la partecipazione ad eventi di promozione della cultura zoofila. Tra le attività previste dalla convenzione, un’attenzione particolare sarà dedicata al fenomeno del randagismo attraverso azioni di sensibilizzazione, controllo e repressione. "La presenza delle guardie zoofile in città – ha spiegato l’assessore Giovanni Mattias – contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza nonché di vigilanza delle nostre strade. I cittadini hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti degli animali da affezione, che è nostra intenzione tutelare. Vogliamo al tempo stesso perseguire gli incivili irrispettosi delle regole attraverso un capillare controllo del territorio". "Grazie all’intesa che abbiamo siglato oggi – ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà – possiamo intraprendere un percorso virtuoso e lavorare in sinergia potenziando le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto degli animali e delle norme che li tutelano. Stiamo inoltre proseguendo con i lavori del parco canile, un progetto che garantirà una migliore qualità del servizio a vantaggio degli animali e che produrrà un risparmio in termini di spesa per i cittadini". (Com)