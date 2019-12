Rifiuti Roma: Fd'I, presentata mozione in aula Giulio Cesare per dire non a scelta Tragliata

- "Sabato eravamo a fianco dei cittadini di Tragliata nell'assemblea tenutasi presso il locale centro anziani per ribadire il nostro convinto e motivato no alla scelta del sito di Tragliata. Oggi abbiamo depositato una mozione ex art 109 nella quale invitiamo l'Assemblea capitolina ad esprimersi sulla scelta di far sorgere la discarica di Roma a Tragliata, bocciando tale soluzione". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale, e coordinatrice Fd'I del XV Municipio, Federico Guidi coordinatore Fd'I Municipio XIV, Massimiliano Pirandola e Giorgio Mori consiglieri rispettivamente del XV e XIV Municipio. "Crediamo che una questione così delicata e strategica per tutta la città come la scelta della discarica di Roma - aggiungono gli esponenti Fd'I - non possa essere affidata alle sole dichiarazioni sulla stampa da parte del sindaco Raggi, né può passare l'idea di far calare dall'alto una decisione così impattante per il territorio senza aver sentito la voce dei cittadini interessati. Devono essere l'Assemblea comunale oltre che i municipi interessati a doversi esprimere sulla scelta del sindaco Raggi, bocciando, come ci auguriamo la scelta di far sorgere tale discarica cittadina a Tragliatella, scelta che giudichiamo illogica, inadeguata inopportuna e fuori dai parametri normativi previsti per il collocamento per i siti di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ora chiediamo alla sindaca Raggi di sospendere ogni procedure legata all'attivazione della discarica a Tragliata e di convocare immediatamente una assemblea capitolina straordinaria sulla scelta della discarica , aperta ai cittadini di Tragliata, e delle zone limitrofe del XV Municipio e di Anguillara nella quale ci si possa confrontare, raccogliere le ragioni dei residenti e avere dall'amministrazione capitolina quelle risposte fino ad oggi mancanti con l'auspicio che si possa, in quella sede, grazie alla nostra mozione, cancellare definitivamente la scelta di Tragliata".(Com)