Governo: Anzaldi (Iv), Casaleggio moltiplica utili, Conte-Di Maio spieghino

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, in un post su Facebook, ricorda che "nel 2018, primo anno del Movimento cinque stelle al governo, la Casaleggio Associati ha raddoppiato il fatturato, passato da 1 a 2 milioni di euro, e ha moltiplicato per 9 l'utile, secondo quanto scrive 'Repubblica'. L'ex senatrice M5s, Fattori, - prosegue Anzaldi - dice a 'Linkiesta' che Pietro Dettori, ex dipendente di Casaleggio e di Rousseau catapultato prima a palazzo Chigi e ora alla Farnesina, sponsorizzava ai parlamentari M5s, che versano a Casaleggio 300 euro al mese, incontri con aziende clienti della Casaleggio Associati. Il premier Conte e il ministro Di Maio quando daranno spiegazioni su questo?". Quando, aggiunge ancora il deputato di Iv, "istituzioni e magistratura si occuperanno del presunto conflitto di interessi di Davide Casaleggio? La cosiddetta legge 'Spazzacorrotti' targata M5s si occupa di partiti, di fondazioni, ma non di Srl. E' legge 'Spazzacorrotti' o 'Salva-Casaleggio'?". (Rin)