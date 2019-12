Energia: Israele, Netanyahu e Steinitz il 2 gennaio ad Atene per firma accordo gasdotto East-Med

- Israele, Grecia e Cipro firmeranno l’accordo per il gasdotto East-Med il prossimo 2 gennaio ad Atene. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che si recherà in Grecia per la firma dell’accordo insieme al ministro dell’Energia, Yuval Steinitz. L’accordo “contribuirà alla sicurezza energetica dell’Europa e alla prosperità in Israele e nel Mediterraneo orientale”, ha affermato Netanyahu. Il progetto mira a collegare Cipro, Grecia e Israele nella catena di approvvigionamento energetico dell'Europa e a ostacolare gli sforzi della Turchia di estendere il suo controllo nel Mediterraneo orientale, sottolinea il quotidiano “The Times of Israel”. Il gasdotto sarà esteso circa 2.000 chilometri e consentirà il trasferimento di 12 miliardi di metri cubi all'anno dalle riserve di gas offshore di Israele e Cipro verso la Grecia, e poi in Italia e in altri paesi dell'Europa sud-orientale.(Res)