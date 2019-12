Repubblica Ceca-Germania: ministro Petricek, cruciale superare barriere tra i nostri popoli

- Il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, e il capo del dicastero dell’Interno e delle Finanze bavarese, Albert Furacker, hanno partecipato ad una cerimonia durante la quale, in via simbolica, è stata tagliata una sezione di filo spinato appartenente all’ex Cortina di ferro. “Dobbiamo mantenere vivo il ricordo di quello che è successo 30 anni fa, e continuare a lavorare per il superamento delle barriere fisiche e mentali tra i nostri popoli”, ha detto Petricek, le cui dichiarazioni sono state riprese anche da Furacker che ha esortato le autorità di Praga e Berlino a “continuare a promuovere al massimo lo sviluppo della democrazia”.(Rep)