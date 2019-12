Sicurezza: 10 arrestati e 1,8 kg di droga sequestrati dalla Polfer nell'ultima settimana

- 10 arrestati, 17.171 persone controllate, di cui 111 indagati, 1,8 chilogrammi di droga sequestrata: questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polizia ferroviaria. 1.973 pattuglie in stazione e 464 a bordo treno; 986 convogli ferroviari scortati. 143 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 67 il totale delle contravvenzioni elevate, 16 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 11 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. In particolare, gli agenti della Polfer di Monza, hanno identificato un cittadino dell’Ecuador, regolare sul territorio nazionale che, durante un controllo, si è dimostrato molto nervoso. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti oltre mezzo etto tra marijuana e hashish. Successivamente gli operatori hanno effettuato una perquisizione nella residenza dell’uomo e hanno rinvenuto svariati involucri contenenti più di un chilo di sostanza stupefacente. È stata sequestrata anche un’ingente somma di denaro. Personale Polfer alla stazione di Verona Porta Nuova, ha notato una ragazza che aveva un comportamento sospetto. Gli agenti si sono avvicinati e dopo i controlli di rito la giovane, minorenne, è stata trovata in possesso di un involucro in cellophane contenete eroina pura, per un peso complessivo di oltre due etti e mezzo. È stata quindi tratta in arresto. (segue) (Ren)