Sicurezza: 10 arrestati e 1,8 kg di droga sequestrati dalla Polfer nell'ultima settimana (2)

- A bordo di un treno Torino–Bardonecchia, personale della squadra di Pg ha proceduto all’arresto di un minore italiano per rapina aggravata ai danni di due viaggiatori. Nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Roma Termini, due stranieri sono stati tratti in arresto da personale della Polizia giudiziaria del compartimento Polfer per il Lazio, in quanto sorpresi a cedere un quantitativo di sostanza stupefacente ad un altro cittadino straniero. Nel dettaglio, i poliziotti, allarmati dal fare sospetto dei due stranieri, ne hanno seguito i movimenti. I due sono stati avvicinati da una terza persona, anch’essa straniera, che ha tirato fuori una somma di denaro per ottenere una piccola bustina, contenente, come accertato successivamente, sostanza stupefacente. Bloccato l’acquirente, i due spacciatori sono stati immediatamente arrestati. Alla stazione di Napoli Centrale è stato arrestato dagli agenti Polfer del compartimento per la Campania un pregiudicato 44enne, italiano, responsabile di un furto ai danni di un capotreno dell’alta velocità. L'uomo, sorpreso mentre frugava nei bagagli, si è prontamente dato alla fuga ma è stato immediatamente fermato dalle autorità competenti e denunciato. I poliziotti Polfer allertati sono immediatamente intervenuti, e hanno rintracciato l’uomo, a carico del quale sono emersi nel frattempo numerosi precedenti penali specifici e di Polizia. Gli agenti della Polfer di Foggia hanno rintracciato ed identificato dieci ragazzi, nove minori ed un maggiorenne, autori di danneggiamenti ad una carrozza del treno. (Ren)