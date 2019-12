Abruzzo: Fira, Marsilio e assessore Febbo ascoltati dalla Corte dei conti

- Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dall'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, è stato ascoltato oggi dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in relazione alla indagine sulla gestione della società Finanziaria regionale abruzzese Spa. Lo ha fatto sapere la Regione Abruzzo in una nota in cui si è ricordato che : ”La Fira dal 28 dicembre 2017 divenuta società in house providing della Regione Abruzzo svolge un ruolo centrale nell'architettura del sistema regionale dovendo concorrere, in base allo statuto, allo sviluppo e al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione e alla valorizzazione delle risorse imprenditoriali, anche mediante la compartecipazione nella gestione delle risorse europee assegnate alla Regione Abruzzo”. “L'analisi condotta dalla Corte dei conti ha portato dell'individuazione di significative criticità relative alla passate gestioni – hanno fatto sapere dalla Regione - attinenti il progressivo deterioramento della gestione finanziaria della società, che ha tentato, negli ultimi esercizi, alcuni interventi correttivi volti alla riduzione di costi interni, che non appaiono assolutamente in grado di riportare in equilibrio la gestione”. (segue) (Ren)