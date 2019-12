Abruzzo: Fira, Marsilio e assessore Febbo ascoltati dalla Corte dei conti (2)

- Nel suo intervento davanti la corte, Marsilio ha rilevato che “il controllo analogo regionale esercitato sull'attività gestionale e finanziaria della società, è stato rafforzato e finalizzato ad ottenere un sistema di finanziamento del credito qualitativamente migliore e in grado di raggiungere e mantenere nel tempo le sue condizioni di economicità. L'implementazione di tale sistema di controllo analogo, ha consentito di monitorare anche i costi di struttura della società, al fine di valutare se gli stessi siano congrui o se si renda opportuna l'adozione di misure di razionalizzazione, anche attraverso la fusione con altri organismi societari regionali, al fine di conseguire una riduzione dei predetti costi fissi”. E a tal proposito il presidente della Regione ha sottolineato: “Dopo anni di perdite di esercizio, finalmente la Fira chiuderà il bilancio 2019 in attivo, consentendo, in questo modo, di conseguire un parziale rafforzamento del patrimonio sociale”. Il presidente ha ringraziato i giudici per aver sottolineato la necessità di una razionalizzazione delle aziende che si occupano di finanziaria: "la fusione tra le due società in house (Fira Spa e Abruzzo Sviluppo) sono state oggetto di attenzione nel programma elettorale e poi dell'attuale governo che sta producendo gli atti necessari per arrivare alla nascita di una unica società finanziaria regionale". "Questa operazione di fusione", ha commentato l’assessore regionale Mauro Febbo, "permetterà di ottenere una reale razionalizzazione dei costi, contenimento delle spese e snellimento delle procedure istruttorie dei bandi e inoltre darà la possibilità alla nuova società di poter vedere finalmente il riconoscimento dell'articolo 16 da parte della Banca d'Italia e quindi di diventare banca di investimenti del territorio e delle piccole e medie aziende". (Ren)