Difesa: Piaggio Aerospace, formalizzato contratto da 196 milioni per velivoli P.180 Avanti Evo

- Ad appena cinque giorni di distanza dalla firma di un accordo sui motori dell’elicottero Chinook dal valore di 50 milioni di euro, arriva per Piaggio Aerospace un nuovo contratto con il ministero della Difesa, il cui valore complessivo sfiora i 200 milioni di euro. E’ stato infatti formalizzato oggi l’ordine relativo sia all’acquisto di nuovi velivoli P.180 Avanti Evo sia all’ammodernamento di parte della flotta già in dotazione alle Forze Armate. L’intesa, sottoscritta dalla direzione degli Armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità e dal commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro, prevede innanzitutto che l’azienda ligure produca e consegni, in un arco temporale di 4 anni, 5 aerei in configurazione trasporto persone e aeroambulanza e 4 velivoli destinati alle radiomisure. Con il medesimo contratto, Piaggio Aerospace si impegna anche ad ammodernare un primo P.180 già in dotazione alle Forze Armate. Il valore di tali attività è pari a 130 milioni. (segue) (Com)