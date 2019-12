Difesa: Piaggio Aerospace, formalizzato contratto da 196 milioni per velivoli P.180 Avanti Evo (2)

- “Abbiamo raggiunto un importante obiettivo con la firma di oggi che è espressione di una comune e solida volontà del Governo di trovare soluzioni adeguate per la Difesa e per le nostre aziende. Ringrazio anche il ministro (dello Sviluppo economico, Stefano) Patuanelli con il quale abbiamo lavorato molto, e bene, per questo risultato” ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il contratto prevede inoltre la finalizzazione di un ulteriore incarico . entro 24 mesi dalla stipula - per l’ammodernamento di 18 altri velivoli attualmente nelle disponibilità di Carabinieri, Esercito, Marina e la stessa Aeronautica militare: questo garantirà al produttore 66 milioni di fatturato aggiuntivi, portando così il valore totale della commessa a 196 milioni di euro. (segue) (Com)