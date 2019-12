Sicilia: agricoltura, via libera a finanziamenti per 25 mln euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera al finanziamento di cinquanta progetti per promuovere e diffondere l'innovazione presso le aziende agricole". Lo ha fatto sapere la Regione Sicilia annunciando la graduatoria definitiva che stanzierà venticinque milioni di euro, nell'ambito del programma di sviluppo rurale per la Sicilia 2014-2020. Il bando prevedeva la costituzione di gruppi operativi, formati da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale, per la realizzazione di progetti innovativi, di prodotto e di processo, in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Soddisfatto il presidente Nello Musumeci: "Con questo bando abbiamo voluto offrire un'ulteriore opportunità agli agricoltori siciliani. In un mercato globalizzato e sempre più esigente, le imprese agricole devono innovarsi e stare al passo con i tempi per diventare sempre più competitive. Investire in ricerca, oggi, è diventato fondamentale".(Ren)