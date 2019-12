Mozambico: Usa su risultati elezioni generali, rispondere a “gravi” preoccupazioni su presunte frodi

- Il governo degli Gli Stati Uniti ha accolto con favore i risultati ufficiali delle elezioni generali dello scorso 15 ottobre, che sono stati certificati oggi dalla Corte costituzionale, esortando al contempo le autorità di Maputo a rispondere alle “gravi” preoccupazioni sollevate dalle missioni di osservatori internazionali circa le presunte frodi e intimidazioni nel processo elettorale. “Non vediamo l'ora di rafforzare le nostre relazioni bilaterali di lunga data e di lavorare con il presidente Filipe Jacinto Nyusi mentre inizia il suo nuovo mandato in carica e con il popolo del Mozambico alla ricerca di stabilità, sviluppo economico e maggiore prosperità. I partiti di opposizione, i gruppi della società civile e gli osservatori elettorali hanno avanzato credibili accuse di significative frodi e intimidazioni legate alle elezioni. Queste irregolarità destano preoccupazione per l'impegno del Mozambico a elezioni libere ed eque. Esortiamo le autorità mozambicane a rispondere pienamente alle gravi preoccupazioni sollevate dalle missioni di osservatori al fine di rafforzare il rispetto dello stato di diritto e il buon governo”, si legge in una nota del dipartimento di Stato. “I prossimi cinque anni promettono di essere un periodo di trasformazione per il Mozambico. La sfida che ci attende è garantire che questa trasformazione avvantaggi tutti i mozambicani. Per raggiungere questo obiettivo condiviso sarà necessario consolidare la pace realizzata il 6 agosto, attuare riforme che promuovono la trasparenza e garantire che tutte le parti interessate siano rappresentate e possano esercitare pienamente i loro ruoli nella democrazia del Mozambico”, conclude la nota. (segue) (Res)