Mozambico: Usa su risultati elezioni generali, rispondere a “gravi” preoccupazioni su presunte frodi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo elettorale è stato caratterizzato da violenze diffuse, con la morte di almeno 10 persone. Le principali missioni di osservatori internazionali hanno inoltre espresso molte riserve circa l'equità e la regolarità della campagna elettorale e dello scrutinio dei voti. Un totale di 13 milioni di elettori sono stati chiamati al voto per le elezioni presidenziali, legislative e provinciali che si sono svolte nel paese lusofono, le seste dall’introduzione del multipartitismo, nel 1994. Un totale di 26 partiti si sono contesi i seggi dell’Assemblea legislativa e di quelle provinciali prima che, come previsto dalla Costituzione, il partito vincitore fosse incaricato di eleggere il capo dello Stato. Quelle del 15 ottobre sono inoltre state le prime elezioni generali dall’entrata in vigore della nuova governance, che prevede il decentramento dei principali poteri politici: per la prima volta, infatti, i governatori di 10 province del paese saranno eletti tra i capilista dei partiti in competizione in ciascuna provincia e non più, come avvenuto finora, dal partito vincitore a livello nazionale. (Res)