Legge Bilancio: Carrara (FI), governo uccide ogni speranza di ripresa

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia, afferma che "il governo Conte 2 uccide ogni speranza di crescita economica. E' una cosa indegna che la Camera non abbia potuto discutere nulla sulla manovra di bilancio. Nonostante siano previsti 32 miliardi di euro - aggiunge il parlamentare in una nota - non si vede traccia di volani di crescita e di rilancio della produzione industriale italiana. Nessun intervento sulla sburocratizzazione e sulla elevata tassazione che frenano quotidianamente gli imprenditori, piccoli e grandi, del paese".(Com)