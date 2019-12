Brasile: Bc stima crescita Pil 2019 in aumento dell'1,16 per cento, inflazione al rialzo (3)

- Da ottobre 2012 ad aprile 2013, il tasso era stato mantenuto al 7,25 per cento annuo ed era stato riadattato gradualmente fino a raggiungere il 14,25 per cento annuo a luglio 2015. Nell'ottobre 2016, la Copom ha nuovamente iniziato a ridurre il tasso di interesse di base dell'economia fino a raggiungere il 6,5 per cento annuo nel marzo 2018, da quando non aveva più subito modifiche fino a quattro mesi fa. Secondo il pronostico fatto dagli analisti per conto della Bc, il tasso potrebbe essere ulteriormente sforbiciato al 4,25 per cento a inizio del 2020. (Brb)