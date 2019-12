Sicurezza stradale: Treu (Cnel), parlamento calendarizzi subito nostre iniziative di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stragi del sabato sera e gli ultimi drammatici incidenti sulle strade italiane ripropongono con urgenza la necessità di una forte campagna di sensibilizzazione ed educazione civica su questo tema, soprattutto tra i giovani, e la riforma del codice della strada che, tranne qualche correttivo apportato nelle ultime legislature, è sostanzialmente fermo al 1992". L'obiettivo del consiglio nazionale per l'economia e il lavoro, come hanno fatto sapere in una nota, sarà quello di "imprimere un'accelerazione alla modifica della normativa su mobilità e sicurezza stradale". A tal proposito, il Cnel "ha presentato tre proposte di legge, già annunciate in parlamento, scaturite da un ciclo di audizioni, ha pubblicato un quaderno scientifico, a cura del Prefetto Roberto Sgalla, già direttore centrale delle specialità della polizia di Stato e avviato una consultazione pubblica per raccogliere le indicazioni dei cittadini realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , il Miur e l'associazione Presidi, a cui hanno già aderito oltre 12mila cittadini, tra cui migliaia di giovani". Il presidente Tiziano Treu ha spiegato: ""Si tratta di questioni di interesse pubblico, sulle quali è importante una sensibilizzazione collettiva e l'avvio di una importante e capillare campagna di educazione civica, soprattutto tra i più giovani. Per questo chiediamo al parlamento, nel rispetto della sua agenda istituzionale, di calendarizzare quanto prima possibile le iniziative legislative sul tema prodotte dal Cnel in questo anno a valle di un lungo lavoro istruttorio". (Ren)