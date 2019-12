Marche: infrastrutture, dalla Regione 3,5 milioni per ponte San Carlo a Jesi (An)

- Il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha incontrato questa mattina il sindaco Bacci e l'assessore Renzi del Comune di Jesi (An), insieme con l'assessore regionale Manuela Bora, i consiglieri regionali Enzo Giancarli e Romina Pergolesi. Le questioni sul tavolo erano il ponte San Carlo e l'Interporto. Soddisfazione è stata manifestata da tutte le parti sull'esito della riunione, fanno sapere in una nota dalla Regione: "Per il ponte San Carlo la Regione ha assicurato un contributo di 3,5 milioni di euro, mentre il resto sarà garantito dal Comune con fondi propri e con il contributo della provincia, in modo da avviare in tempi brevissimi il percorso per i lavori. Per quanto riguarda l'Interporto, la Regione ha ribadito che gli obiettivi saranno mantenuti fermi, in particolare relativamente alla realizzazione della Centrale del farmaco. Con gli otto milioni previsti in bilancio (che sono fondi aggiuntivi) saranno inoltre garantite le attività di messa in sicurezza della struttura". (Ren)