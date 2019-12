Solidarietà: 18ª giornata di Serie Bkt, maglie e fasce personalizzati per raccolta fondi

- “Il mio nome è...”, boxing day della Serie Bkt sarà una giornata dedicata interamente a “B come bambini”, il progetto con cui la Lega B affermerà la centralità etica dello sport sostenendo l'accoglienza dei famigliari di giovani in cura nei più importanti ospedali pediatrici italiani. In occasione della 18ª giornata di campionato, che si disputerà giovedì, le maglie dei giocatori riporteranno, nel retromaglia, i nomi invece dei cognomi e le fasce da capitano saranno personalizzate. Queste diventeranno infatti pezzi unici da mettere poi all'asta sulla pagina eBay di Live Onlus e il cui ricavato andrà alla Fondazione bambino Gesù, all'associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. (Ren)