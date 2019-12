Milano: ritrovata in Danimarca bimba di 11 anni sottratta da papà (2)

- (segue) È aperto da venerdì scorso un fascicolo, aperto dal pm di Milano Cristian Barilli, per sottrazione internazionale di minore in cui è indagato Mahre Balle, padre 42enne della bimba di 11 anni prelevata da scuola lo scorso venerdì senza avvisare la madre e ritrovata oggi in Danimarca. Da quanto è stato riferito, gli atti sono stati trasferiti all'ufficio del procura del dipartimento ‘fasce deboli’ coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella. Al vaglio degli inquirenti stabilire se si possa configurare l’ipotesi del rapimento. Secondo quanto appreso dall’avvocato Angelo Musicco (non Domenico come precedente scritto ndr), che assiste la madre nel contenzioso per l’affidamento della minore, il 42enne siriano dopo la prima sottrazione del 2016 aveva intrapreso il percorso di messa in prova con i servizi sociali con la condizione che non riportasse la figlia all’estero. (Rem)