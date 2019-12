Minori: Ronzulli (FI), accendere faro su fenomeno rapimenti

- La presidente della commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, sottolinea che "per la seconda volta, grazie al grande lavoro della polizia che si è mossa nell'ambito di un'operazione internazionale, la bambina rapita dal padre a Milano è stata ritrovata. Si trovava in Danimarca e presto potrà riabbracciare la mamma e tornare alla sua vita. E' incredibile, però - afferma in una nota -, che un uomo che si era già macchiato di un reato dalle conseguenze così gravi sia stato lasciato nelle condizioni di reiterare il rapimento, libero di avvicinarsi alla scuola della figlia". Certamente, aggiunge Ronzulli, "l'uomo sarà punito con la severità che il caso richiede e controllato, ma resta indispensabile che sul fenomeno dei rapimenti di minori ci sia sempre un faro ben puntato e che forze dell'ordine e magistratura abbiano a disposizione tutti gli strumenti necessari per prevenire e dunque intervenire con celerità ed efficacia, proprio come avvenuto in questo caso. Ai bambini rapiti è stata dedicata una linea telefonica europea, 116 000, gestita da Telefono Azzurro con il ministero dell'Interno e le Forze dell'ordine insieme a Missing children Europe". (Com)