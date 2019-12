Libano: Di Maio, intendiamo mantenere impegno politico

- Le visite in Libano del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a febbraio, del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a novembre, e quella di oggi del capo della diplomazia, Luigi Di Maio, “testimoniano l’impegno politico dell’Italia in Libano che intendiamo mantenere anche in futuro”. Lo ha dichiarato il titolare della Farnesina, parlando dal sud del Libano davanti ai militari italiani impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). “Il primo livello del nostro impegno è quello della sicurezza e la partecipazione a Unifil ne rappresenta il punto qualificante”, ha affermato Di Maio. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Il nostro impegno è fondamentale per mantenere la pace e la stabilità del Libano e della regione, che è caratterizzata da tensioni crescenti, soprattutto nella congiuntura attuale di instabilità politica, di una forte richiesta di cambiamento, della crisi economica e delle manifestazioni che hanno aggiunto un fattore di complessità in uno scenario su cui si ripercuotono le conseguenze della crisi siriana”.(Lib)