Libano: Di Maio, essenziale formare nuovo governo al più presto

- E’ essenziale che in Libano venga formato al più presto un nuovo governo che sappia rispondere a legittime aspirazioni dei concittadini. Lo ha detto oggi dal sud del Libano, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, davanti ai militari italiani impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). Le proteste in corso nel paese dal 17 ottobre scorso hanno portato Saad Hariri a dimettersi dall’incarico di capo del governo lo scorso 29 ottobre. Il 19 dicembre, dopo una serie di travagliate consultazioni, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha affidato l’incarico di formare il nuovo esecutivo ad Hassan Diab. Quest'ultimo, il 21 dicembre, ha dato il via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. (Lib)