Autostrade: Coltorti (M5s), da Corte Conti riprova che sistema concessioni è fallato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori pubblici del Senato afferma che "le parole della Corte dei Conti in merito al sistema di concessioni per la gestione delle autostrade italiane non lasciano molti dubbi. Il meccanismo è fallato: tanto da un punto di vista meramente normativo, quanto da quello economico e gestionale". In una nota il parlamentare pentastellato spiega: "Il rapporto tra concedente e concessionario, secondo i rilievi della Corte, è tutto sbilanciato a favore del secondo. Soprattutto, quando di fronte a inadempienze palesi lo Stato arriva a invocare il diritto di recedere dal contratto, si assiste a un tortuoso e dispendioso percorso a ostacoli. Messo scelleratamente a norma. La spia 'rossa' di questa distorsione sono i 400 e più contenziosi aperti negli ultimi sette anni tra Stato e società che hanno in concessioni tratti della rete autostradale. Ora ci si chiede - prosegue - a chi giova mantenere lo status quo? Alle casse di qualche holding forse, ma di certo non ai cittadini". (segue) (Com)