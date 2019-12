Autostrade: Coltorti (M5s), da Corte Conti riprova che sistema concessioni è fallato (2)

- Per Coltorti, "dal giorno seguente al crollo del Morandi, come M5s siamo voluti andare a fondo su un sistema di gestione che fa acqua da tutte le parti, con privati attenti solo a contare la moneta sonante, e poco alla sicurezza dei milioni di italiani che contribuiscono ai loro dorati utili. Soltanto con Autostrade per l'Italia abbiamo toccato con mano un quadro raccapricciante. Il sistema - conclude - va riscritto da cima a piedi: queste infrastrutture sono patrimonio di tutti. Continuare con questo andazzo empio significa solo mantenere intatto un quadro che crea danni al paese". (Com)