Case popolari: da Regione Lombardia via libera ad accordo con ministero, 48 milioni di euro destinati a 'servizi'

- Via libera, dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, di concerto con la collega alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, ai criteri per la definizione di un avviso pubblico, nell'ambito di un accordo di programma tra Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la rigenerazione urbana. Gli interventi riguarderanno Milano e oggetto del finanziamento di 48 milioni di euro saranno azioni riguardanti la progettazione e attivazione di servizi complementari all'abitare e di gestione sociale (servizi sanitari e socioassistenziali, protezione dai rischi sociali, attivazione delle risorse sociali locali, attività a domicilio, sviluppo della collaborazione tra enti e istituzioni, formazione in tema di bilancio familiare, progetti di contrasto alla dispersione scolastica). Inoltre, è prevista la promozione di azioni sperimentali di innovazione sociale e di welfare locale e di prossimità, anche a partire dalle esperienze già condotte e dalle criticità riscontrate. (segue) (Com)