Case popolari: da Regione Lombardia via libera ad accordo con ministero, 48 milioni di euro destinati a 'servizi' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento riguarda anche azioni di co-progettazione e di coinvolgimento di diversi soggetti responsabili delle azioni in campo sociale, educativo, sociosanitario, culturale, di formazione e istruzione; la messa in rete di attività già esistenti o sviluppo di nuove forme di relazione e servizi di accompagnamento sociale e di partecipazione attiva degli abitanti. "Grazie a questi criteri - ha spiegato l'assessore Stefano Bolognini - predisporremo, per la città di Milano, identificata come Comune a fabbisogno abitativo acuto, un avviso pubblico per l'attuazione di Programmi integrati di innovazione sociale e welfare locale nei quartieri di edilizia residenziale pubblica (Erp)". Il tutto con uno stanziamento complessivo di 48 milioni, di cui 6 provenienti da risorse Por-Fse 'Inclusione sociale e lotta alle povertà'. Con questa iniziativa "confermiamo così - ha spiegato l'assessore Silvia Piani - la nostra attenzione e il nostro impegno per le politiche della casa declinate sulle esigenze delle famiglie per un modello che guardi anche a un'integrazione e a un contesto sociale che offra elementi in grado di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini". (Com)