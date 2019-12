Legge Bilancio: Meloni, dov'è democrazia parlamentare senza discussione in Parlamento?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando questo governo è stato fatto, alle proteste nostre e di tanti italiani è stato risposto che è la democrazia parlamentare, bellezza. Ma, di grazia, posso chiedere dov'è la democrazia parlamentare nel momento in cui il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio? Vorrei chiedere ai colleghi del Pd che lo scorso anno fecereo ricorso alla Consulta per tempi parlamentari" ristretti, "adesso non conta più il Parlamento?". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervenendo in Aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo alla manovra. Meloni ha anche rimarcato che "quando è nato il governo ci è stato spiegato che era necessario per impedire che scattassero le clausole di salvaguardia e l'aumento delle tasse. Ma questo non è accaduto". (Rin)