Lombardia: assessore Foroni, approvato piano regionale prevenzione triennio 2020-2022 contro incendi boschivi

- La giunta regionale della Lombardia ha approvato su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022. "Gli obiettivi dell'intervento - ha spiegato l'assessore - sono finalizzati a ottimizzare ulteriormente l'efficacia delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva. Il nostro livello in questo settore produce quotidianamente risultati importanti e attraverso questo provvedimento puntiamo a confermarci come punto di riferimento di carattere nazionale". Il risultato ottenuto è un piano triennale che migliora sensibilmente le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ma è anche il frutto della proficua collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente preposti all'attività antincendio boschivo". Destinatari della manovra sono gli enti locali (province, città metropolitana, comunità montane, parchi regionali e riserve naturali) - vigili del fuoco - carabinieri forestali - organizzazioni di volontariato con specializzazione Aib, Anti incendio boschivo. Le disposizioni contenute nel Piano hanno riflesso su tutto il territorio regionale. La manovra non implica direttamente assunzioni di spesa. Tuttavia l'applicazione del Piano comporta spese a carico di Regione Lombardia per le attività gestite direttamente (utilizzo elicotteri per attività di ricognizione e spegnimento - rete radio) e indirettamente, attraverso contributi agli Enti con competenza Aib per la gestione delle squadre antincendi boschivi. (Com)