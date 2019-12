Scuola: Cdp-regione Abruzzo, prestito da 47,2 milioni per 15 edifici

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha stipulato con la regione Abruzzo un contratto per la concessione di un prestito da 47,2 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all'istruzione scolastica. In particolare - riferisce un nota di Cdp - l'accordo prevede il finanziamento di interventi su 15 edifici scolastici che si trovano nelle province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara. (Com)