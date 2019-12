Disabilità: Figliomeni (Fd'I), sostegno a scuola un diritto, evitare contenziosi

- "Nella nostra società c’è ancora poco riguardo nei confronti dei diritti dei disabili, che ogni giorno devono confrontarsi con quanto loro impedito. Sono diversi i casi di bambini a cui viene negato il sostegno con un insegnate dedicato fisso nelle scuole, quando per diritto spetterebbe loro". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina. "A Roma - aggiunge - stiamo seguendo due casi specifici di ragazzi a cui non viene data nella giusta misura questa figura dell’insegnate di sostegno con delle ore dedicate, un aspetto paradossale che oltre a creare problemi al diretto interessato e ai suoi familiari, può portare a contenziosi economici che sfociano in risarcimenti ingenti. Un danno per l’Amministrazione capitolina latitante nel suo ruolo, visto che troppo spesso i fondi per la sfera della disabilità vengono tagliati. Chiediamo al sindaco Raggi e alla sua giunta di stanziare fondi maggiori per accogliere le richiesta di quanti, per loro diritto, necessitano di aiuti fondamentali per poter avere una vita dignitosa che non li renda ulteriormente disagiati, nel pieno rispetto dei loro diritti". (Com)