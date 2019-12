Natale: associazione Cartolibrai, forte ritorno a uso cartoline, oltre 350 milano quelle acquistate a Milano

- Dall'indagine a campione dell'associazione Cartolibrai e Giocattoli di Milano (Confcommercio Milano) sulle cartolibrerie associate di Milano città emerge, per questo Natale 2019, un forte ritorno all'uso delle cartoline natalizie con oltre 350mila pezzi scelti ed acquistati negli esercizi associati. "È un ritorno alla tradizione scritta che ci ha piacevolmente colto di sorpresa. I milanesi hanno preferito quest'anno le cartoline natalizie al posto del semplice biglietto bianco di piccole dimensioni", commenta Alfredo Scotti, presidente dell'associazione Cartolibrai e Giocattoli. "Whatsapp per gli auguri – conclude Scotti - ovviamente la farà da padrone, ma le dediche firmate a mano resistono". (Com)