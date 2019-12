Libano: Di Maio, missione Unfil importante deterrente a uso della forza (2)

- In Libano, come affermato da Di Maio, l’Italia è impegnata in “uno sforzo costante ad agire in un contesto multilaterale”, nel quadro delle attività di cooperazione civile e militare, e della cooperazione economica portata avanti anche dall’ambasciata d’Italia a Beirut. “La stabilizzazione del Libano richiede anche il rafforzamento delle capacità operative delle Forze armate libanesi”, ha spiegato, ricordando che nell’ambito della missione militare bilaterale (Mibil), oltre 3.600 unità libanesi sono state formate “ed è motivo di orgoglio”. Infine, rivolgendosi ai militari italiani schierati in Libano, attualmente appartenenti alla Brigata Granatieri di Sardegna, Di Maio li ha ringraziati per il modo con cui affrontano questa missione. “Siamo orgogliosi di voi, per l’impegno e la dedizione – ha aggiunto -. Grazie come governo e auguri di buon Natale e buon anno nuovo”. (Lib)