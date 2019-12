Torino: raccolta rifiuti porta a porta, servizio sospeso 25 dicembre e 1° gennaio

- In occasione delle festività natalizie, Amiat (l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Torino) informa che il 24 e il 31 dicembre 2019 il Servizio di Customer Care Ambientale di Torino sarà operativo con orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Durante tutte le altre giornate feriali, invece, rimane confermato l'orario standard, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Si ricorda poi che solo per il servizio di ritiro ingombranti Amiat ha temporaneamente attivato (fino alla conclusione delle operazioni di manutenzione dei sistemi informativi) il numero 011 3841589, che sarà operativo il 24 dicembre e il 31 dicembre con orario ridotto dalle ore 8.30 alle ore 14.30, mentre in tutte le altre giornate feriali l’orario sarà 8.30-17.00. Per il servizio rifiuti porta a porta, invece, si ricorda che il 25 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020 non avrà luogo il passaggio di raccolta. Per conoscere i giorni di recupero passaggi è sempre possibile consultare il calendario PAP sul sito di Amiat o tramite l’app Junker. Infine per informazioni, richieste o segnalazioni si invitano tutti i cittadini a scrivere via email ad amiat@gruppoiren.it. (Rpi)