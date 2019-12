Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita

- Il capo dello Stato uscente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, è rimasta indietro di quasi 3 punti percentuali rispetto al candidato del centrosinistra Zoran Milanovic al primo turno delle presidenziali di ieri. Tuttavia, gli osservatori politici locali la danno ancora come favorita al secondo turno in programma domenica 5 gennaio, nonostante le forti spaccature all'interno del suo partito, l'Unione democratica croata (Hdz). Tali spaccature hanno portato il candidato indipendente Miroslav Skoro, sostenuto a ogni modo da una parte dell'elettorato dell'Hdz, a soli 2 punti dallo strappare alla Grabar-Kitarovic il diritto di accedere al ballottaggio. Al secondo turno una parte dei voti raccolti da Skoro andranno sicuramente a Grabar-Kitarovic, mentre una maggiore affluenza al ballottaggio darà qualche vantaggio in più a Milanovic. (segue) (Zac)