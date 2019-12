Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (2)

- L'analista politico Davor Gjenero ha detto all'emittente "N1" che "la vittoria di Milanovic di ieri è modesta, se paragonata a quella di Ivo Josipovic al primo turno di cinque anni fa (quando Grabar-Kitarovic ha vinto al ballottaggio". Gjenero ha inoltre affermato di "non essermi aspettato che le due opzioni di destra raccoglieranno più del 50 per cento dei consensi già al primo turno". Gjenero ha evidenziato che "Grabar-Kitarovic è favorita al secondo turno, dato che il distacco di 50 mila voti del primo turno può essere riguadagnato con i 450 mila elettori di Miroslav Skoro". Gjenero ha inoltre dichiarato che "stiamo entrando in un periodo turbolento che non sappiamo come terminerà ed esiste il pericolo che la Croazia perda il proprio posizionamento nel centro politico europeo". (segue) (Zac)