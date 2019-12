Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (3)

- Il quotidiano "Jutarnji list", vicino al centrosinistra, ha riconosciuto a propria volta che "Milanovic sta per affrontare il ballottaggio come vincitore, ma non come il favorito". La testata ha evidenziato che "Milanovic ha approfittato della grande spaccatura all'interno dell'Hdz che ha portato a un finale da infarto, in cui lo sfidante del premier Andrej Plenkovic Miroslav Skoro sostenuto dall'ex entourage di Grabar-Kitarovic è rimasto indietro di soli due punti percentuali". Secondo la testata, un altro candidato del centrosinistra diverso dall'ex premier Milanovic, "che ha lasciato l'amaro in bocca e frustrazioni a tanti sostenitori della sinistra" avrebbe potuto raggiungere un risultato di molto migliore". Le elezioni attuali, si legge nell'articolo, "hanno rappresentato un momento ideale e forse irripetibile per il trionfo di un candidato della sinistra, se soltanto il vero desiderio del Partito social-democratico e della coalizione di sinistra fosse stato quello di vincere". (segue) (Zac)