Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (4)

- D'altro lato, il quotidiano ha sostenuto che il grande successo di Skoro non si riverserà unicamente su Grabar-Kitarovic, dato che "il 24 per cento dei consensi raccolti dal progetto Skoro non è un 24 per cento per la destra, o per la resistenza contro Plenkovic ", visto che l'ex cantante folk Skoro ha intercettato anche i voti di protesta. Questo fatto è stato captato anche da Grabar-Kitarovic, la quale ha affermato dopo i risultati di "avere sentito il messaggio di insoddisfazione", ma ha detto che "non è questo il momento per essere divisi". Grabar-Kitarovic si è rivolta agli elettori affermando che "potete non nutrire simpatie nei miei confronti o nei confronti dell'Hdz, ma non potete non amare la Croazia". (segue) (Zac)