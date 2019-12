Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (5)

- Grabar-Kitarovic ha detto che la campagna per il primo turno di ieri "è stata una lotta 10 contro una" e ha ricordato di avere affrontato "un candidato proveniente dal mio stesso spettro politico". Per contro, gli elettori dei candidati della sinistra più estrema, che hanno rilevato un moderato successo, non voteranno, secondo "Jutarnji list", per Milanovic "in automatico", ma anche se lo facessero i consensi arriverebbero al 40 per cento, contando anche il quattro per cento dei voti raccolto da Dario Jurcanin, il quale ha condotto una campagna palesemente ironica, impegnandosi "a favore della corruzione per tutti" e dichiarandosi "un noto ladro". (segue) (Zac)