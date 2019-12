Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti in meglio, a detta della presidente di Zagabria, "vanno ora continuati con passi ancora più grandi". Grabar-Kitarovic ha affermato che "la Croazia sta ora molto meglio, l'economia ha ripreso a respirare, i salari sono aumentati, è calato il debito dello stato, è cresciuto il rating finanziario e il Pil, l'esercito e la polizia si stanno rafforzando, i reduci godono della dignità che si meritano e il processo di decentralizzazione è in via di attuazione. Alcune uscite pubbliche di Grabar-Kitarovic nel corso della campagna elettorale hanno a ogni modo creato parecchie dispute. In particolare, Grabar-Kitarovic ha affermato nel corso del dibattito televisivo che sono presenti casi di corruzione nei servizi di sicurezza e dl'intelligence del paese. Grabar-Kitarovic ha dichiarato che "il mio problema sta nel fatto che mi devo occupare della corruzione nei servizi, sia nell'Agenzia per la sicurezza e l'intelligence (Soa) che in altri servizi". La presidente ha affermato che "è arrivato il momento di assumere persone giovani non corrotte, che lavoreranno professionalmente". (segue) (Zac)